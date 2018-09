Blok weigert laureaat excuses te vragen

Het kabinet weigert de omstreden winnaar van de Mensenrechtentulp om excuses te vragen, ook al dringen drie regeringspartijen daarop aan. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken vindt dat ,,niet aan het kabinet”.

CDA, D66 en ChristenUnie vinden dat de vertrokken Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, de Jordaanse prins Zeid Ra’ad Al Hussein, zijn verontschuldigingen moet aanbieden voor de manier waarop hij klokkenluiders heeft behandeld. Dan pas zou het ministerie van Buitenlandse Zaken hem de mensenrechtenprijs kunnen uitreiken die het hem heeft toegekend. Zeid, die vorige week is afgezwaaid, is maandagmiddag in Den Haag om de Mensenrechtentulp in ontvangst te nemen.

De Jordaniër is in opspraak geraakt omdat hij als VN-mensenrechtenchef klokkenluiders niet zou hebben beschermd maar juist afgestraft. ,,Dat is een misstand waar je je niet met een smoesje van kunt afmaken”, vindt Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66). ,,Zo’n prestigieuze prijs verdraagt geen smetten op het blazoen.”

Sjoerdsma en zijn collega’s Pieter Omtzigt van het CDA en Joël Voordewind (ChristenUnie) willen dat Blok Zeid nog voor de uitreikingsplechtigheid om verontschuldigingen vraagt. Maar daar past de geplaagde minister voor. Hij zal Zeid voor de ceremonie wel spreken over wat er goed én mis is gegaan onder diens bewind, laat hij weten.

In voorgaande jaren kwam Buitenlandse Zaken tot de nominatie in samenwerking met een ngo. Na samenstelling van een top 10 en een publieksstemming, koos de minister uiteindelijk de winnaar. Maar dit jaar heeft Blok zelf voor Al Hussein gekozen.

Omtzigt vindt dit opmerkelijk. ,,Ik vind het nogal wat dat de procedure opzij is gezet. In voorgaande jaren was er een zorgvuldig proces en nu is de prijs eigenhandig door minister Blok toegekend”, aldus Omtzigt. ,,Dat geeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor minister Blok.”