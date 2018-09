Brandweer vergeet sirenetest

In de regio Haaglanden en Hollands-Midden heeft maandag om 12.00 uur niet de maandelijkse sirenetest geklonken. ,,Door een vergissing op de meldkamer is niet op de knop gedrukt”, legt een woordvoerder van de brandweer uit.

Dat er iemand op een knop moet drukken, zit in het systeem. Om verwarring te voorkomen is de test later niet alsnog gedaan.

Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur precies wordt de sirene getest. De gemeenten testen de sirenes om na te gaan of de apparatuur nog goed werkt en om er zeker van te zijn dat iedereen de sirene herkent bij een ramp of zwaar ongeval. Volgende maand, op maandag 1 oktober, gebeurt het weer.