Catharijneconvent viert verjaardag met aankoop

Het gebouw van het Museum Catharijneconvent in Utrecht bestaat 550 jaar en het museum viert dat met een nieuwe aankoop bij Sotheby’s in Londen: de laatmiddeleeuwse, houten sculptuur ‘Christus en de Samaritaanse Vrouw’. Het is gemaakt door de ‘Meester van de Utrechtse Stenen Vrouwenkop’.

De Meester van de Utrechtse Stenen Vrouwenkop, wiens echte naam nooit is achterhaald, werkte van ongeveer 1490 tot circa 1525 in Utrecht en hield er vermoedelijk een groot atelier met meerdere medewerkers op na. Zijn huidige ‘naam’ kreeg de onbekende kunstenaar toen ooit werd vastgesteld dat een beeld van een vrouwengezicht in de collectie van het Catharijneconvent ook van hem moest zijn.

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen overhandigt de aanwinst vrijdagmiddag officieel aan het Catharijneconvent.

De bedelorde van de karmelieten begon in 1468 met de bouw van het klooster, dat nu het museum herbergt. In de zeventiende en achttiende eeuw zat er een ziekenhuis in, dat wordt gezien als voorloper van het Academisch ziekenhuis in Utrecht.