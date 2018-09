CDA, D66 en CU eisen excuses Jordaanse prins

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, de Jordaanse prins Zeid Ra’ad Al Hussein, moet zijn verontschuldigingen aanbieden voor de manier waarop hij klokkenluiders heeft behandeld. Dan pas kan het ministerie van Buitenlandse Zaken hem de mensenrechtenprijs uitreiken die het hem heeft toegekend, vinden regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie.

Zeid, die vorige week is afgezwaaid als Hoge Commissaris, krijgt maandagmiddag in Den Haag de prestigieuze Mensenrechtentulp. Maar de Jordaniër is in opspraak geraakt omdat hij als mensenrechtenchef klokkenluiders niet zou hebben beschermd maar juist afgestraft.

,,Dat is een misstand waar je je niet met een smoesje van kunt afmaken”, vindt Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66). ,,Zo’n prestigieuze prijs verdraagt geen smetten op het blazoen.”

Sjoerdsma en zijn collega’s Pieter Omtzigt van het CDA en Joël Voordewind (ChristenUnie) willen dat minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken Zeid maandag nog om verontschuldigingen vraagt.