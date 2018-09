Kamergebouw dinsdagmiddag dicht voor publiek

Het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag is dinsdagmiddag van 12.30 uur tot 16.00 uur uit veiligheidsoverwegingen gesloten voor publiek. Dat betekent onder meer dat het niet mogelijk is het eerst vragenuur van het nieuwe parlementaire jaar bij te wonen. Ook kunnen geen petities worden aangeboden in de Statenpassage.

Kamervoorzitter Khadija Arib heeft besloten tot de tijdelijke sluiting in verband met een aangekondigde staking van politieagenten. ,,De doorgang van de vergaderingen is een groot goed”, aldus Arib. Ze vindt het jammer dat het gebouw dicht moet als gevolg van de acties, maar benadrukt dat de vergadering wel altijd live te volgen is.