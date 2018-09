Koning opent expositie 1001 vrouwen

Koning Willem-Alexander opent op woensdagmiddag 3 oktober de tentoonstelling ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’ in het Amsterdam Museum. De expositie toont krachtige en inspirerende vrouwen die leefden in de vorige eeuw, maakte het museum bekend.

De koning neemt ook het gelijknamige boek in ontvangst van historica Els Kloek, waar de tentoonstelling op is gebaseerd. Hierin staan 1001 biografie├źn van vrouwen die een bijzondere rol speelden in deze periode, een tijd waarin er voor hen minder mogelijk was. Voor het museum maakte Kloek als gastconservator een selectie. De bezoekers kunnen op de expositie nader kennismaken met bijna tweehonderd personen uit het boek aan de hand van foto’s, teksten en persoonlijke objecten. Het gaat bijvoorbeeld om politica’s, feministen, wetenschappers, sportvrouwen, directrices, zusters, onderwijzeressen en vrijheidsstrijdsters.

Bij een aantal vrouwen vertellen bekende Nederlanders, onder wie oud-nieuwslezeres Noraly Beyer, schrijver en filosoof Maxim Februari, politiefunctionaris Ellie Lust en voetbalster Tessel Middag, waarom de vrouw hem of haar inspireert. Bezoekers kunnen aan de expositie zelf ook namen van vrouwen toevoegen.

De tentoonstelling is te zien tot en met 10 maart.