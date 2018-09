,,Mijn zussen nemen de boel in de maling. Ze liegen en hun enige motief is geld.”

Dat zei Willem Holleeder maandag bij de hervatting van zijn strafproces. In een verklaring stelde hij dat hij met zijn advocaten ,,vanaf dag één” heeft besloten zijn verhaal in de rechtszaal te doen en niet in de media. Daarbij beschuldigde hij zijn zus Astrid en Peter R. de Vries ervan het proces voortdurend via de media te beïnvloeden.

De stroom publiciteit die dat in zijn nadeel oplevert, is volgens Holleeder ongekend. ,,Ik ben wel wat media-aandacht gewend, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.” ‘De Neus’ refereerde aan een interview met Astrid Holleeder in The New Yorker en vertelde dat haar familiekroniek ‘Judas’ – ,,een roman vol met leugens” – inmiddels in twaalf landen is verschenen. Ook noemde hij de theaterproductie die er komt en de tv-series die in Nederland en de Verenigde Staten in de maak zijn.

,,Ik vertrouw deze rechtbank”, aldus Holleeder, die ook zei dat zijn zus de geluidsopnamen die ze stiekem maakte van gesprekken met hem heeft gemanipuleerd ,,En ik zeg niet dat u beïnvloedbaar bent, maar ze proberen het wel. En hun hele verhaal is gebaseerd op leugens.”

Volgens rechtbankvoorzitter Frank Wieland hoeft Holleeder niet bang te zijn dat de rechtbank zich laat beïnvloeden. ,,En over bijkomende berichtgeving in de media halen we onze schouders op”, probeerde hij ‘De Neus’ gerust te stellen.

In zijn strafzaak draait het deze week nog om de aantijging dat hij in 2004 vastgoedman Willem Endstra heeft laten vermoorden. Donderdag gaan zijn advocaten de rechtbank vragen de voorlopige hechtenis van Holleeder in die zaak wegens gebrek aan bewijs op te heffen. Eerder deden zij dat ook – zonder resultaat – bij de behandeling van de moord op Cor van Hout.