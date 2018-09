Een 49-jarige Nederlandse voortvluchtige is in Jávea aan de Spaanse oostkust gearresteerd. De man heeft in Nederland een gevangenisstraf van vijf jaar gekregen wegens onder meer drugssmokkel, fraude en oplichting, meldde de Spaanse politie maandag.

De man werd afgelopen donderdag gevonden in de kustplaats Jávea, die 50 kilometer onder Valencia ligt. Plaatselijke media berichtten dat de man vooral actief was in de illegale productie van en handel in amfetamine.