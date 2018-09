NOS stuurt nieuws via social media naar jeugd

Jongeren kunnen vanaf nu nieuws uit hun belevingswereld volgen via NOS Stories. De nieuwe dienst, die zich richt op tieners van dertien tot en met achttien jaar, brengt verhalen via YouTube, Instagram en Snapchat.

NOS Stories vloeit voort uit een pilot op Instagram onder de noemer NOS Kort met korte nieuwsvideo’s voor jongeren. Dit kanaal bleek een succes, met ruim 300.000 volgers dit jaar. Ook won het twee sociale-mediaprijzen voor Beste Nieuwspagina en Beste Bedrijfsaccount.

Met de nieuwe dienst kunnen jongeren naast de nieuwsvideo’s ook op social media terecht voor langere nieuwsverhalen of meepraten over actuele thema’s. De redactie post op Instagram dagelijks filmpjes die je in vijftien seconden op de hoogte brengen van het laatste nieuws. Ook zijn hier video’s te vinden die nieuwsonderwerpen verder toelichten, bijvoorbeeld over de HPV-prik bij meisjes of de ruzie tussen Trump en Kim Jong-un.

Op YouTube komen in de serie ‘De Waarheid Over’ onderwerpen voorbij waar jongeren mee te maken hebben. Ook doet de redactie rechtstreeks verslag van evenementen op Snapchat en Instagram.