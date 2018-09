Prinses Laurentien: oplossing Lili en Howick

Er zou een oplossing moeten worden gevonden voor de asielkinderen Lili en Howick. Dat stelde prinses Laurentien maandag tijdens de uitzending van Jeroen van Inkel op Radio 5.

De Raad van State besloot vorige maand dat de asielaanvraag van de moeder en de kinderen terecht is afgewezen. Lili en Howick kwamen in mei 2008 naar Nederland en groeiden hier op. Ze spreken geen Armeens. Ze hebben echter volgens de overheid geen recht op een verblijfsvergunning omdat Armenië een veilig land zou zijn.

,,Ik kan en wil geen oordeel hebben over de situatie”, stelde Laurentien in de uitzending. ,,Maar laten we vooral herinneren dat het jonge kinderen zijn die stabiliteit nodig hebben.” Dj Jeroen van Inkel haalde een column van Youp van ’t Hek aan die vond dat er toch minimaal één parlementariër moet zijn die een oplossing kan bedenken voor de kinderen. ,,Deze kinderen zijn onschuldig”, beaamde Laurentien. ,,Ik ben het ermee eens dat we een oplossing moeten zoeken.”