‘Rabobank grootste liegebeest’

De Rabobank is in een verkiezing die is uitgeschreven door de dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier uitgeroepen tot de ,,grootste Liegebeest” van 2018. De bank kreeg voor zijn verhaal over een verduurzaming van de voedingssector de helft van alle 25.000 stemmen en stak daarmee ver boven andere kandidaten uit, aldus Wakker Dier.

Volgens de stemmers doet Rabobank in zijn tv-campagne met de slogan ‘Growing a better world’ alsof de bank de voedingssector wil verduurzamen. In werkelijkheid, zegt Wakker Dier, investeert de bank in plofkippen, megastallen en fastfoodketens. ,,Growing megastallen together geeft geen betere wereld”, aldus Anne Hilhorst van het campagneteam.

Wakker Dier zegt te weten dat de Rabobank tussen 2012 en 2017 6,8 miljard euro investeerde in grote vleesgiganten, zoals fastfoodketens KFC en McDonald’s. Ook financierde de bank volgens Wakker Dier de Oekraïense plofkippengigant MHP, die jaarlijks 332 miljoen plofkippen levert, bijna net zoveel kippen als in heel Nederland.

Zuivelbedrijf Campina eindigde in de competitie als tweede, ECOstyle als derde. Campina was genomineerd omdat op de melkverpakkingen staat dan hun koeien verantwoord oud worden, terwijl de koeien volgens de dierenwelzijnsorganisatie meestal voor hun zesde levensjaar naar de slacht gaan. Een gezonde melkkoe kan veertien jaar oud worden.

Kandidaat ECOstyle, een producent van diervoeding, suggereert volgens Wakker Dier met de merknaam een biologisch keurmerk te hebben, terwijl hun hondenvoer plofkip en industrievarken bevat.

Supermarkten Jumbo en Albert Heijn waren aanvankelijk ook genomineerd, maar werden van de lijst gehaald. Dit gebeurde omdat Jumbo besloot te stoppen met de verkoop van levende kreeften en Albert-Heijn besloot om een valse welzijnsclaim over plofeend van de verpakking te halen.

Met de jaarlijkse Liegebeestverkiezing wil Wakker Dier ,,leugenachtige claims” over dierenwelzijn aan het licht brengen. Vorig jaar werd Albert Heijn uitgeroepen tot grootste Liegebeest, het jaar ervoor het kalfsvleesmerk Vitel-oké.