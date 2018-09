Schaal uit oudheid voor het eerst te zien

Het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden exposeert vanaf dinsdag een bronzen schaal uit de derde eeuw na Christus, die twee jaar geleden in meer dan honderd stukjes is gevonden bij Rijnsburg. De vondst is na langdurige restauratie maandagavond gepresenteerd.

Het gaat waarschijnlijk om een Italiaans wasbekken zoals de Romeinen dat aan tafel gebruikten om hun handen te wassen. De schaal eindigde ongeveer een eeuw nadat hij was gemaakt als omhulsel voor de resten van drie gecremeerde mensen, een vrouw en twee mannen, en met hen verbrande voorwerpen van glas en brons plus twee kammen. Ook deze overblijfselen worden met de schaal aan het publiek getoond in de vaste opstelling.

René Proos, beleidsmedewerker archeologie, spreekt van een ,,unieke en erg mooie topvondst”, met name omdat er ook een vogelkop aan de schaal zit. Het voorwerp heeft met 42 centimeter ook een forse doorsnee. Een restaurator heeft er twee jaar aan gewerkt om de schaal, met hulp van kunststof, weer tot een geheel te maken.

De menselijke resten zijn waarschijnlijk niet van Romeinen, maar van Germaanse landverhuizers uit Noord-Duitsland of Zuid-Denemarken. Dat is op te maken uit de wijze van cremeren, maar ook uit de kammen.