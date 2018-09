Ambassade helpt gestrande kersverse moeder

De Nederlandse ambassade in Egypte helpt een achttienjarige Nederlandse jonge vrouw die onverwacht een kind kreeg en het land niet kan verlaten. ,,Wij begrijpen dat haar baby onverwacht ter wereld kwam. Dan kost het helaas wat meer tijd dan normaal om reisdocumenten te krijgen”, stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat de vader niet bekend is, maakt het volgens RTV Rijnmond moeilijk.

De regionale omroep sprak met de moeder van de vrouw. Ze beviel vorige week in een hotelkamer in een Egyptische badplaats van het kind. ,,Ze dacht dat ze iets verkeerd gegeten had en had een beetje diarree. Later ging ze weer naar de badkamer en toen kwam eigenlijk het hoofdje er al uit. Binnen vijf minuten was de baby geboren”, citeert RTV Rijnmond de vrouw.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het een heel vervelende situatie voor de jonge moeder. ,,We snappen goed dat zij zo snel mogelijk naar huis wil reizen met haar kind. De ambassade staat in nauw contact met de autoriteiten om deze situatie zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen.”