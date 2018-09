Armin van Buuren opent Muziekids studio

Armin van Buuren opent dinsdag de naar hem vernoemde Muziekids Studio in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. In deze studio kunnen de patiëntjes muziek maken en even ontspannen. Eerder verbonden artiesten als Guus Meeuwis, René Froger, Nick & Simon en Ali B al hun naam aan dit initiatief in ziekenhuizen in Almere, Blaricum, Hilversum, Beverwijk en Tilburg.

Volgens de initiatiefnemer van de studio’s, stichting Muziekids, zorgt dit concept ervoor dat kinderen even het ziekenhuis vergeten. ,,Dat is heel belangrijk voor ze en het kan zelfs bijdragen aan een sneller herstel.”

Van Buuren krijgt bij de officiële opening hulp van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen en een patiëntje. De dj geeft niet alleen zijn naam aan de studio, maar denkt ook mee over het concept ervan en komt geregeld langs om samen met de kinderen muziek te maken, vertelt een woordvoerder. De stichting streeft ernaar in ziekenhuizen in heel het land Muziekids Studio’s te openen.