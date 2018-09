Blok wacht ‘zwaar debat’ in Kamer

Een ,,zwaar debat” wacht minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) woensdagochtend volgens de oppositie als hij zich in de Tweede Kamer tegenover de fractievoorzitters moet verantwoorden voor zijn omstreden uitspraken over de multiculturele samenleving en Suriname. De Kamer wil weten wat hij nu écht denkt over de multiculturele samenleving.

,,Hij moet toch uitleggen wat hij vindt. Dat is tot nu toe niet gebeurd”, zegt Lodewijk Asscher (PvdA). Volgens Jesse Klaver (GroenLinks) moet hij zijn woorden terugnemen ,,en net nog iets meer dan dat”. Naast zijn visie over de multiculturele samenleving moet hij echter ook duidelijk maken ,,of hij nog serieus wordt genomen in het buitenland”.

Blok zei deze zomer in een besloten bijeenkomst dat hij geen land kent waar mensen met verschillende culturen vreedzaam met elkaar samenleven. Suriname noemde hij een ‘failed state’. Diverse oppositiepartijen wilden Blok eigenlijk al in de zomer aan de tand voelen, maar er was geen meerderheid om de Kamer terug te halen van reces.

De VVD-minister heeft sindsdien gezegd dat hij zijn woorden ,,ongelukkig en onzorgvuldig” had gekozen. Hij had de uitspraken ,,niet moeten doen” en nam ze terug. Het wordt een ,,belangrijk debat” dat ik ,,serieus neem”, zei Blok dinsdag toen hij even in de Kamer was. Als hij geen gekke dingen doet in het debat, zal zijn positie niet in gevaar komen is de verwachting.

Blok wordt gesteund door de coalitie. ,,Voor mij is hij een geloofwaardige minister van Buitenlandse Zaken”, zegt Klaas Dijkhoff (VVD). De bewindsman is volgens hem in brieven aan de Kamer al ,,afdoende” op de zaak ingegaan, maar Dijkhoff snapt ook dat andere partijen nog met hem in debat willen. Hij heeft na de uitspraken al ,,breed excuses” aangeboden, aldus Sybrand Buma (CDA). ,,Voor mij is dit echt een debat met de minister over de excuses die hij heeft aangeboden en hoe dat is gegaan.”