Boris Dittrich wil senaat in voor D66

Voormalig partijleider van D66 Boris Dittrich wil terug in de Nederlandse politiek. Hij hoopt volgend jaar een plek te veroveren in de Eerste Kamer.

Volgend jaar mei wordt een nieuwe senaat gekozen. Het is een cruciale verkiezing voor het kabinet, dat zowel in de Eerste als de Tweede Kamer op een meerderheid van slechts één zetel leunt. Dittrich zal zich eerst in de interne verkiezingsstrijd binnen D66 moeten mengen. In februari wordt duidelijk of hij op de lijst komt, en zo ja, op welke plek.

Dittrich kwam in 1994 in de Tweede Kamer. Van 2003 tot 2006 leidde hij de fractie van D66. Na zijn vertrek uit Den Haag verhuisde hij naar de Verenigde Staten, waar hij zich bij mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch ruim tien jaar inzette voor de belangen van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders wereldwijd.