Fractievoorzitter ChristenUnie verlaat senaat

Fractievoorzitter Roel Kuiper van de ChristenUnie verlaat de Eerste Kamer. Hij keert na de verkiezingen van volgend jaar niet terug, zo heeft de partij laten weten. Kuiper zit sinds juni 2007 in de Eerste Kamer.

Hij vindt twaalf jaar lidmaatschap van de Eerste Kamer genoeg. ,,Ik heb er een intensieve baan naast als rector van een universiteit – de Theologische Universiteit Kampen – en de combinatie wordt steeds lastiger.”

Kuiper werd bekend om zijn kritiek op verzelfstandiging of privatisering van overheidsdiensten. Hij was voorzitter van de Parlementaire Onderzoekscommissie die hier namens de senaat uitgebreid onderzoek naar deed. Hij schreef hierover later het boek ‘De terugkeer van het algemeen belang. Privatiseringsverdriet en de toekomst van Nederland’.

Toen de ChristenUnie vorig jaar toetrad tot de coalitie, ging de naam van Kuiper rond als potentiƫle kabinetskandidaat.

Eerder lieten de fractievoorzitters van CDA en D66 in de Eerste Kamer al weten niet terug te keren na de verkiezingen.