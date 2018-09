Grote actie tegen crimineel netwerk in Almelo

In de wijk Nieuwstraatkwartier in Almelo is de politie dinsdagochtend samen met de Belastingdienst, justitie en de gemeente een grote actie gestart. Volgens burgemeester Arjen Gerritsen richt het onderzoek zich op een groot crimineel netwerk.

,,Het gaat om ondermijning en crimineel geld dat verdiend wordt door witwassen. Als burgemeester heb ik zeker belang bij deze grootschalige actie, zeker in het Nieuwstraatkwartier, waar we al langere tijd bezig zijn om orde op zaken te stellen qua veiligheid en leefbaarheid”, zegt Gerritsen tegen RTV Oost.

Er zijn onderzoekingen gedaan in diverse woningen, garages en loodsen. De politie heeft zeker twaalf mensen aangehouden.

Volgens de politie hebben bewoners mogelijk knallen gehoord, want speciale arrestatieteams hebben zich met behulp van explosieven toegang verschaft tot de panden. Bij de actie zijn zo’n 150 mensen van de diverse diensten ingezet.