Hennis: geen zorg over ‘groene’ VVD-fractie

Scheidend VVD-Kamerlid Jeanine Hennis is niet bang dat haar achterblijvende fractiegenoten kennis en ervaring tekortkomen. Ook al is met Hennis, die de Verenigde Naties in Irak gaat leiden, straks bijna de hele top 10 van de VVD uit de Tweede Kamer vertrokken.

De achterblijvers kunnen ook de komende tijd nog op haar rekenen, zegt Hennis. Ze blijft weliswaar ,,niet zo lang meer”, maar ,,dat betekent niet dat er geen contact meer zou zijn, dus die samenwerking blijft nog wel even bestaan”.

Hennis vindt niet dat ze haar partij of haar kiezers in de steek laat, ook al erkent ze dat ,,de impact voor de partij aanzienlijk” is. ,,Ik zeg niet dat iedereen dat zomaar even tussentijds moet opgeven. Maar ik heb voor mezelf kunnen uitleggen dat ik deze stap zet. Bij zo’n beslissing ga je niet over één nacht ijs.”

De oud-minister van Defensie geldt als prominent fractielid en vertrouweling van premier Mark Rutte.