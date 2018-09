Koolmees belooft harde aanpak ww-fraude

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil dat het UWV uitkeringsfraude met behulp van malafide tussenpersonen harder aanpakt. Hij gaat met de uitkeringsinstantie om tafel om te kijken of die extra middelen of bevoegdheden nodig heeft om dat effectief te kunnen doen.

Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur meldde eerder deze week dat Poolse arbeidsmigranten via schimmige bureautjes op grote schaal sjoemelen met werkloosheidsuitkeringen. De Tweede Kamer wil van Koolmees meer weten over de omvang van de fraude en over hoe die wordt aangepakt.

De minister is zelf ook geschrokken van de berichtgeving. ,,Fraude met uitkeringen is onacceptabel, het beeld dat Nieuwsuur heeft neergezet is zeer ernstig”, zei hij tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer. Aantallen en bedragen kon hij evenwel nog niet noemen. ,,Ik moet de omvang nog onderzoeken.”