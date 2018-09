Minister: niets aan de hand bij Zorgautoriteit

Van de ‘misstanden’ bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarover enkele (oud-)werknemers zich beklaagden is geen sprake. Dat heeft onderzoek naar de zaak uitgewezen, schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.

Onderzoeksbureau AEF ging in opdracht van De Jonge na of medewerkers van de NZa zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling of hun positie hebben misbruikt. Of ze bijvoorbeeld familie en vrienden opdrachten of baantjes gunden.

Ook is onderzocht of bij de dienst vertrouwelijke documenten ‘rondslingeren’ of informatie wordt gelekt en misbruikt. Ten slotte bekeek AEF of het functioneren van de NZa in gevaar was door ,,een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten”.

De Jonge ziet in de bevindingen van AEF geen reden de klachten verder te onderzoeken.