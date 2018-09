Minister: opheldering over ‘promotiefabriek’

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs vraagt de Universiteit van Tilburg opheldering over de grote aantallen aspirant-doctors van buiten de universiteit die zij naar een doctorstitel begeleidt. De minister wil weten of de universiteit deze zogeheten ‘buitenpromovendi’ wel goed bijstaat. Als dat niet zo is, dan moet de universiteit het geld dat zij daarvoor krijgt mogelijk aan het Rijk terugbetalen.

Onderzoeksjournalisten van radioprogramma Argos ontdekten dat docenten van de Tilburgse universiteit per jaar soms tientallen promovendi begeleiden die niet aan de universiteit werken. Doorgaans staat een professor maar enkele promovendi bij. De Tilburgse ‘promotiefabriek’ lijkt opgezet om zoveel mogelijk winst te maken, vermoedt Tweede Kamerlid Frank Futselaar (SP). Hij vroeg de minister daarom om de zaak uit te spitten.

Van Engelshoven gaat niet alleen met de UvT praten, maar ook met de andere universiteiten. Ze wil nagaan of het ook elders misgaat.