Noorse politie zoekt naar vermiste Kamphuis

De Noorse politie heeft de speciale eenheid Kripos gezet op de vermissing van de Nederlander Arjen Kamphuis. De 47-jarige Amsterdammer is sinds 20 augustus vermist in Noorwegen. Hij werd volgens de Noorse politie voor het laatst gezien in de plaats Bodø. Kripos is een eenheid die onderzoek doet naar georganiseerde criminaliteit en wordt ingezet bij vermissingen.

Kamphuis is een ervaren hiker. ,,We vermoeden dat hij daar in de regio is gaan hiken. Het is een bekende hikingspot, met heel ruig terrein. In het verleden heeft hij daar ook veel gewandeld”, zegt een vriendin van Kamphuis. De Noorse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat in contact met de lokale autoriteiten, die volgens de woordvoerder de opsporing van Kamphuis in handen hebben. Ook is er contact met zijn familie. Kamphuis woont en werkt in Amsterdam. Hij is cybersecurityspecialist. Hij is auteur van het boek Information Security for Journalists, waarin journalisten uitleg krijgen over de beveiliging van hun bronnen.