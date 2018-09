OM in beroep in moordzaak passant Amsterdam

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen het vonnis in de zaak tegen de 34-jarige Quincy S. De rechtbank veroordeelde hem twee weken geleden tot 25 jaar cel, onder meer wegens het doodschieten van een onschuldige voorbijganger in Amsterdam-West. Het OM had levenslang geëist en vindt de opgelegde straf onvoldoende.

S. stond ook terecht voor een verijdelde liquidatie in Almere. Drie medeverdachten, tegen wie tien jaar cel was geëist, kregen voor hun betrokkenheid bij die zaak straffen van vijf en zeven jaar opgelegd. Ook daarmee wil het OM geen genoegen nemen, dus ook in die zaken volgt hoger beroep.

S. en een handlanger zouden op 13 mei 2015 op zoek zijn geweest naar een man die zij wilden liquideren. S. was gewapend met een kalasjnikov. In een shishalounge aan de De Clercqstraat kwam het tot een schietpartij, waarbij S. gewond raakte. Buiten de lounge opende hij het vuur op de toevallig passerende Youssef el Kahtaoui (25), met dodelijk gevolg. Ook vuurde hij een salvo af op een voorbijrijdende tram.

De rechtbank noemde S. in het vonnis weliswaar ,,een professionele hitman” maar vond levenslang een te zware straf.