‘Psychische hulp na online seksueel geweld’

Jongeren die slachtoffer zijn van dingen als ongewilde sexting, sextortion en wraakporno moeten meer worden geholpen bij hun herstel. Er zijn nu al wel manieren waarbij het probleem technologisch wordt aangepakt, door bijvoorbeeld het weghalen van foto’s en video’s van het internet. Maar volgens Fonds Slachtofferhulp mankeert het nog aan psychische hulp achteraf. Het Fonds betaalt daarom een project van een aantal experts die een aanpak ervoor ontwikkelen.

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp, vindt dat de relatief nieuwe vorm van seksueel geweld om een nieuw en specifiek hulpaanbod vraagt. ,,Op maat ontwikkeld voor de vaak jonge slachtoffers die hiermee te maken krijgen en vastlopen in hun dagelijkse leven.’’

Het project zit nog in de eerste fase. Samen met jongeren wordt bekeken wat nodig is om te herstellen van dergelijke ingrijpende gebeurtenissen. De hoop is het project begin 2020 af te ronden. Dan moet een boek klaar zijn met een behandeling.