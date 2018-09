Record Kalfnominaties voor Bankier van verzet

Het historische drama Bankier van het Verzet maakt op 5 oktober kans op het recordaantal van elf Gouden Kalveren. De Academy die de beeldjes uitreikt, maakte dinsdagavond de nominaties voor de belangrijkste Nederlandse filmprijzen bekend.

Bankier van het Verzet vertelt over de broers Walraven en Gijs van Hall die in de Tweede Wereldoorlog het verzet financierden. Het epos van regisseur Joram L├╝rsen heeft in de bioscopen bijna 400.000 bezoekers getrokken.

Het drama is in de race als beste film, regisseur, scenario, acteur (Jacob Derwig), bijrol (Pierre Bokma), vrouwelijke bijrol (Fockeline Ouwerkerk), camera, montage, muziek, sound design en production design.