Steeds meer verloop personeel gezondheidszorg

Er is steeds meer verloop van personeel in de gezondheidszorg. Dat blijkt uit de Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2018 van accountants- en onderzoeksbureau EY. De onderzoekers noemen een verloop van gemiddeld 13 procent alarmerend, zeker als werknemers uitstromen naar functies buiten de zorg. In de ggz, jeugdzorg en gehandicaptenzorg is het verloop zelfs 15 procent.

Het grote verloop heeft volgens de onderzoekers veel negatieve effecten. Het leidt tot paniek bij sommige zorginstellingen. Dienstverbanden worden omgezet in zzp-constructies. Detacheringsbureaus worden ingeschakeld en rijke instellingen zijn bereid om hun personeel een salarisschaal meer te betalen. De markt voor zorgpersoneel wordt hiermee een vechtmarkt, aldus het onderzoek.

Daarnaast is ook het ziekteverzuim met bijna 6 procent in de afgelopen vijf jaar niet zo hoog geweest.