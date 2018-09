Tbs voor neersteken twee mensen in supermarkt

Een 41-jarige man uit Eindhoven heeft tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen, omdat hij in een supermarkt in zijn woonplaats twee mensen zomaar had neergestoken. De officier van justitie verweet de man tweemaal poging tot doodslag. Maar net als de aanklager vindt ook de rechtbank in Den Bosch dat de feiten de man niet kunnen worden toegerekend, omdat hij lijdt aan schizofrenie en destijds daarom volledig ontoerekeningsvatbaar was.

De man liep op 11 november de winkel aan de Boschdijk binnen en stak met een mes in op een vrouw en op een medewerker die op het tumult afkwam. Beiden raakten ernstig gewond.

De vrouw werd van achter beetgepakt en meerdere keren in haar hals gesneden. De medewerker werd in zijn rug gestoken. De man werd overmeesterd en aan de politie overgedragen.

De Eindhovenaar had al jaren psychiatrische problemen. Deskundigen schatten het risico op nieuw geweld door de man hoog in. De rechtbank vindt gedwongen behandeling dan ook noodzakelijk. Daarnaast moet de man zijn slachtoffers in totaal 53.000 euro aan schadevergoedingen betalen.