Ten Broeke uitgezwaaid door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft dinsdag afscheid genomen van Han ten Broeke. De buitenlandspecialist van de VVD besloot vorige week te vertrekken, nadat bekend was geworden dat hij in het verleden een in zijn eigen woorden ,,ongelijkwaardige relatie” had met een jonge fractiemedewerkster. De vrouw in kwestie heeft aangegeven dat Ten Broekes omschrijving haaks staat op haar ervaringen, maar wil verder weinig over de kwestie kwijt.

Ten Broeke was aanwezig in de Kamer, zijn afscheidsbrief werd voorgelezen door Kamervoorzitter Khadija Arib. ,,Dit is de brief die ik niet hoopte te schrijven, en zeker niet om deze reden.” Hij vertrekt na twaalf jaar Kamerlidmaatschap met ,,pijn in het hart”.

,,En dat spijt me enorm. Want ik had er veel plezier in.” Over de reden voor zijn vertrek wil Ten Broeke weinig meer zeggen dan hij vorige week in een verklaring deed.