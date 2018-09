Veilige busverbinding zorgpersoneel na moord

Om het personeel van zes zorginstellingen in de omgeving van Zeist veilig van en naar hun werk te brengen, wordt op proef een aparte buslijn ingevoerd. Aanleiding is de moord op de 25-jarige studente Anne Faber, september vorig jaar. Sindsdien durven veel medewerkers niet meer naar de dichtstbijzijnde bushalte te lopen, een wandeling in bosgebied.

Faber verdween september vorig jaar tijdens een fietstocht. De rechtbank in Utrecht veroordeelde Michael P. in juli tot 28 jaar cel en tbs voor het ontvoeren, verkrachten en doden van Faber. P. verbleef in de kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder.

De gemeente Zeist en Accolade Zorg hebben afspraken gemaakt over de bus die vanaf oktober rijdt langs de instellingen ECR Sparrenheuvel, De Laren, Eleos, Amerpoort, Zideris en Martha Flora. Het vervoer is aanbesteed. Wie de buslijn mag gaan onderhouden wordt maandag bekendgemaakt.