Verdachte moord Pronk bekend, maar spoorloos

De identiteit van de verdachte van de moord op Karel Pronk in Delft is bekend. De man is sinds de schietpartij op 7 augustus spoorloos, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. Later dinsdag zal een opsporingsbericht uitgaan.

De politie had de vermoedelijke schutter al vrij snel in beeld na de schietpartij, omdat hij te zien is op camerabeelden. Ook waren er getuigen.

De zestigjarige Pronk, die bekend stond in het criminele milieu, werd rond het middaguur doodgeschoten bij koffiehuis Het Kalf aan het Kalverbos in Delft.