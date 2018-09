Vier jaar cel geëist tegen oplichtster

Een 46-jarige vrouw uit Almelo moet, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, een onvoorwaardelijke celstraf van vier jaar krijgen omdat zij in 2016 en 2017 meer dan vijftig winkelbedrijven en particulieren heeft opgelicht.

Met verzinsels wist Truus W. winkels zo ver te krijgen dat die haar onder meer televisies, computers, telefoons en fietsen meegaven die ze dan later zou betalen. Particulieren zette ze aan om telefoons en telefoonabonnementen met haar te kopen.

Bij de behandeling van de zaak, dinsdag bij de rechtbank in Almelo, bekende ze veruit de meeste aanklachten. In het verleden is ze vaker veroordeeld voor oplichting en ook heeft ze tbs gekregen en diverse therapieën ondergaan. De verdediging vindt een veel geringere celstraf op zijn plaats en wil een nieuw psychisch onderzoek.

Op 18 september doet de rechtbank uitspraak.