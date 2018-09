Ziekte rechter doorkruist proces vergismoord

Het strafproces tegen vier mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de zogeheten Utrechtse vergismoord en van een verijdelde liquidatiepoging wordt uitgesteld. Ziekte van een van de rechters is hiervan de oorzaak, meldt de rechtbank Midden-Nederland. Het proces zou maandag van start gaan in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol.

De rechter kan op zo’n korte termijn niet vervangen worden, aldus een woordvoerder. ,,Daar is het dossier te omvangrijk voor. De rechtbank realiseert zich dat dit zeer vervelend is voor alle betrokkenen.” De rechtbank had zes dagen voor de zaak uitgetrokken. Het streven is nu om de zaak begin 2019 te behandelen.

Slachtoffer van de vergismoord was Hakim Changachi (31). Hij werd op 12 januari 2017 aan de Faustdreef in Utrecht doodgeschoten. Volgens justitie staat vast dat hij bij vergissing is geliquideerd. Twee dagen later trok het moordcommando er opnieuw op uit om het eigenlijke doelwit Khalid H. te elimineren. De politie wist dat toen te verijdelen.

In het onderzoek naar de moord op Changachi kwam ook Nabil B. in beeld. Hij sloot een deal met justitie en werd kroongetuige. Hij heeft geen rol van betekenis in het nu uitgestelde proces, waarin uitvoerders terechtstaan. Wel is hij van belang in het lopende onderzoek naar de opdrachtgevers. De broer van B. werd in maart, een week nadat bekend was gemaakt dat B. een deal had, in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord doodgeschoten. De vermoedelijke opdrachtgevers zijn voortvluchtig.

B. moet zelf ook terechtstaan voor zijn betrokkenheid bij de vergismoord. Vrijdag vindt er een tussentijdse zitting in zijn zaak plaats.

Maandag dient de zaak tegen de vier verdachten van de vergismoord en de liquidatiepoging pro forma.