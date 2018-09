Blok: ik meende het niet

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft in de Tweede Kamer opnieuw zijn spijt betuigd over zijn uitspraken over de multiculturele samenleving, en gezegd dat hij het niet zo heeft gemeend. ,,Mijn uitspraken spijten me. De woorden die ik heb teruggenomen, die meende ik niet”, aldus Blok.

Hij zei in juli op een besloten bijeenkomst dat hij geen multiculturele samenleving kent waar groepen uit verschillende culturen vreedzaam samenleven. De minister kreeg woensdag felle kritiek te verduren van zowel oppositie- als coalitiepartijen. Veel partijen willen weten of Blok dit werkelijk denkt.