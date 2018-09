Blok kan met een flinke kras verder

Stef Blok kan verder als minister van Buitenlandse Zaken, maar wel met een heel lelijke kras. Hij overleefde woensdag in een Tweede Kamerdebat over zijn uitspraken over de multiculturele samenleving een motie van wantrouwen die gesteund werd door de hele linkse oppositie.

In het debat kreeg Blok scherpe kritiek over zich heen. Niet alleen van de oppositie, maar ook van de coalitiepartijen. Alleen VVD, PVV, SGP en Forum voor Democratie waren redelijk mild voor de bewindsman van VVD-huize. 50PLUS vond het te vroeg om de motie te steunen, al zei de partij die wel te ,,begrijpen”.

De zaak draait om opmerkingen die Blok maakte begin juli tijdens een besloten bijeenkomst met medewerkers van internationale organisaties. Hij zei toen geen vreedzame multiculturele samenleving te kennen en noemde Suriname een mislukte staat. Zijn inbreng was erop gericht te ,,prikkelen”, zei hij naderhand.

Volgens GroenLinks, SP, PvdA, DENK en Partij voor de Dieren kan Blok niet meer geloofwaardig optreden. De minister heeft de twijfel niet kunnen wegnemen, verklaarde Lilian Marijnissen (SP) haar steun voor de motie die werd ingediend door DENK. ,,Hij heeft grote schade toegebracht aan de internationale reputatie van Nederland”, zei Lodewijk Asscher (PvdA). Blok is ,,vleugellam”, oordeelde Jesse Klaver (GroenLinks).

Tijdens het debat kwamen de scherpste woorden van D66-leider Alexander Pechtold. Als de minister niet op zijn woorden terugkomt ,,dan past hij niet in dit kabinet”, zei hij. Hij noemde de opmerkingen van Blok onder meer pijnlijk, bizar, onthutsend en schadelijk.

Blok maakte uitgebreid excuses. De multiculturele samenleving omarmt hij, al moet je er volgens hem wel hard voor werken. Zijn geloofwaardigheid is zijns inziens niet aangetast. Die signalen krijgt hij niet van zijn ambassades. En zijn agenda is alweer ,,bomvol” met nieuwe afspraken.

Van tevoren was al wel duidelijk dat de coalitie Blok zou steunen als die flink door het stof zou gaan. De VVD had vooraf al gezegd Blok wat haar betreft verder kan.

Begin februari moest Bloks voorganger Halbe Zijlstra op Buitenlandse Zaken al aftreden. De bedachtzame Blok moest daarna de rust terugbrengen op het departement. Dat is hem tot dusver niet gelukt. Na het debat vertrok Blok meteen naar Schiphol. ,,Mijn collega op Cyprus wacht op me.”