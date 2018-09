Blok op het matje om omstreden uitlatingen

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) wacht woensdag een zwaar debat. Hij zal de Tweede Kamer moeten overtuigen dat hij nog effectief kan functioneren na zijn omstreden uitlatingen over de multiculturele samenleving en Suriname van afgelopen zomer.

Op een besloten bijeenkomst zei Blok onder meer dat hij geen land kent waar verschillende culturen vreedzaam samenleven. Bovendien haalde de VVD’er zich de woede van Suriname op de hals door dat land een ,,failed state” (mislukte staat) te noemen.

Blok heeft zijn woorden teruggenomen en erkend dat hij die ,,ongelukkig en onzorgvuldig” heeft gekozen. Premier Mark Rutte zei eerder al dat de minister wat hem betreft gewoon kan aanblijven. Ook de coalitiepartijen steunen hem.

In ieder geval de oppositie in Tweede Kamer wil evenwel meer uitleg. ,,Hij moet toch uitleggen wat hij vindt. Dat is tot nu toe niet gebeurd”, aldus Lodewijk Asscher (PvdA). Volgens Jesse Klaver (GroenLinks) moet Blok daarnaast duidelijk maken ,,of hij nog serieus wordt genomen in het buitenland”.