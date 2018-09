Bruins zwijgt over ww-fraude onder zijn bewind

Minister Bruno Bruins wil niets zeggen over de mogelijk grootschalige ww-fraude die gaande was tijdens zijn bewind bij het UWV, dat de werkloosheidsuitkeringen uitbetaalde. Bruins vindt dat zijn opvolger bij het UWV en verantwoordelijk minister Wouter Koolmees de zaak moeten afhandelen.

Bruins leidde het UWV van 2012 tot hij eind oktober vorig jaar aantrad als minister voor Medische Zorg. Het UWV kreeg de uitkeringsfraude via malafide tussenpersonen door vooral Poolse arbeidsmigranten, die Nieuwsuur aan het licht heeft gebracht, in 2012 in het vizier. Drie jaar later meldde de uitkeringsinstantie bij de inspectie dat er mogelijk sprake was van ,,omvangrijke fraude”. Maar substantiĆ«le maatregelen lijken uitgebleven.

De minister heeft de fraude indertijd ,,zeker niet over het hoofd gezien”, zegt hij. Hij vindt evenmin dat de uitkeringsinstantie laks heeft opgetreden. Maar hij wil dat niet verder toelichten.