Dubbele hulde voor Kensington bij 3FM Awards

Kensington is de grote winnaar op de avond van de 3FM Awards-uitreiking. De Nederlandse rockband is woensdag in de AFAS Live in Amsterdam bekroond met twee awards voor beste groep en beste fans.

BLØF ontving tijdens de liveshow de award voor beste nummer voor hun megahit Zoutelande. De plaat Rémi van Ronnie Flex kreeg de prijs voor beste album. Ook Chef’Special, Martin Garrix en zangeres Naaz vielen in de prijzen voor respectievelijk beste live act, beste solo act en beste video.

Naaz kreeg naast beste video ook de 3FM Talent Award, de enige juryprijs van de 3FM Awards. De schaal van Rigter, de award voor het meest gedraaide Nederlandse nummer ging al eerder naar de band Rondé. De rest van de 3FM Awards zijn gekozen door het publiek.