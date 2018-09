Geen nader onderzoek na zelfmoord PVV-raadslid

Ook de Haagse gemeenteraad stelt geen nader onderzoek in naar aanleiding van de dood van PVV-raadslid Willie Dille. De fractievoorzitters zien ,,geen grond tot eigen onderzoek”, zo maakte de griffie woensdagavond bekend na een bijeenkomst van de lokale politieke kopstukken. Eerder liet het Openbaar Ministerie (OM) al weten ,,onvoldoende aanknopingspunten” te zien voor strafrechtelijk onderzoek.

Kort voordat ze een einde aan haar leven maakte, uitte de 53-jarige Dille felle beschuldigingen in een video op Facebook. Ze zei dat ze ,,door een groepje moslims” was ontvoerd, verkracht en mishandeld. Volgens haar gebeurde dat in opdracht van een ander raadslid, de tot de islam bekeerde oud-PVV’er Arnoud van Doorn, die nu voor de Partij van de Eenheid in de raad zit. Hij wijst de aantijgingen resoluut van de hand en noemde de zelfdoding een ,,trieste zaak”.

Aangifte deed Dille niet, ook al stelde de gemeente dat zowel de politie als burgemeester Pauline Krikke daar wel op had aangedrongen.