Oppositie en coalitie fel over uitspraken Blok

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) krijgt het woensdag flink voor de kiezen in het debat over zijn omstreden uitspraken over de multiculturele samenleving. Alexander Pechtold van coalitiepartner D66 wil niet alleen nogmaals excuses van Blok, maar wil ook dat die zijn woorden terugneemt. Ook andere Kamerleden willen weten of Blok nou echt meent dat het voor verschillende groepen in een multiculturele samenleving niet mogelijk is vreedzaam samen te leven.

Als hij echt in zijn uitspraken gelooft ,,past hij niet in dit kabinet”, zei Pechtold. PvdA, SP en DENK vragen zich af of Blok als minister nog geloofwaardig is, en of hij de belangen van Nederland over de grens nog goed kan vertegenwoordigen.

Coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie toonden zich milder, maar waren niet kritiekloos. ,,Vindt minister Blok de multiculturele samenleving hopeloos?’’, vroeg CU-voorman Gert-Jan Segers. ,,Dan is het uitvoeren van het regeerakkoord een ‘mission impossible’.’’

Ook CDA-leider Sybrand Buma vraagt zich af wat Blok nou werkelijk denkt. ,,Zeggen dat een multi-etnische samenleving niet kan functioneren, en dat ophangen aan genetisch bepaalde kwesties, maakt werken aan een moderne samenleving totaal zinloos.’’

Het mildst was Bloks eigen VVD. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ging in eerste instantie niet in op Bloks uitspraken, maar noemde het ,,curieus’’ dat iemand de uitspraken naar buiten bracht in plaats van het debat aan te gaan met de minister.

Dijkhoff nam ook niet expliciet afstand van de suggestie van Blok, dat een afkeer van mensen die anders zijn genetisch bepaald is.

De enige expliciete steunbetuigingen kwamen van de PVV en Forum voor Democratie. Geert Wilders noemde de oproep aan Blok om zijn woorden terug te nemen ,,politieke castratie’’. Hij en Theo Hiddema (FvD) boden Blok een lidmaatschap van hun partijen aan. ,,Waar gaat deze heisa over?’’, vroeg Hiddema retorisch.