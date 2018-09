Patstelling over ontmanteling ‘Dodewaard’

De onderhandelingen over de ontmanteling van de oude kerncentrale in Dodewaard zijn stilgelegd. De eigenaar van de centrale en de staat zijn het oneens over de kosten van de ontmanteling.

De centrale werd in 1997 stilgelegd en later ingesloten, om de radioactiviteit binnen het complex te houden. De ontmanteling staat gepland voor 2045.

Eigenaar GKN zegt het te ,,betreuren’’ dat de staat GKN als vervuiler beschouwt en daarom eventuele hogere kosten op de eigenaar wil verhalen. Toen de centrale in gebruik was, was deze in handen van overheidsbedrijven, stelt GKN.

Het ministerie van Financiën bevestigt dat de gesprekken zijn gestaakt, maar kan er weinig meer over zeggen omdat de civiele procedure nog loopt.