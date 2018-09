Pechtold: Blok moet woorden terugnemen

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) moet zijn woorden over de multiculturele samenleving terugnemen en excuses aanbieden. Als hij echt in zijn uitspraken gelooft ,,past hij niet in dit kabinet”, zei Alexander Pechtold (D66).

Een minister van Buitenlandse Zaken ,,is er niet om te prikkelen, maar om te verbinden”, aldus de leider van de regeringspartij. Hij vindt de uitspraken die Blok heeft gedaan een ,,bewindspersoon onwaardig”. Pechtold noemt de uitspraken ,,onthutsend”, ,,bizar” en ,,schadelijk”

Hij geeft de ,,minister de ruimte om zich nader te verklaren”. De D66’er wil dat Blok zijn woorden terugneemt en excuses aanbiedt. Pechtold hoopt dan ,,een pijnlijke start van het ministerschap achter ons te laten”.