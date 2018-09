Pechtold herkent ‘geschetste beelden’ ex niet

D66-partijleider Alexander Pechtold zwijgt grotendeels over de aantijgingen van ex-vriendin Anne Lok. Hij herkent zich niet in de ,,geschetste beelden”.

Het D66-gemeenteraadslid in Meppel beschuldigt hem er in het weekblad Privé onder meer van haar tot een abortus te hebben gedwongen. ,,Zoals u ongetwijfeld weet heb ik een affectieve relatie met de leider van mijn partij, Alexander Pechtold, gehad. Eveneens zult u er kennis van hebben gekregen dat die relatie op een voor mij zeer pijnlijke wijze is geëindigd”, aldus Lok in een brief aan de burgemeester en de gemeenteraad.

In de brief, die De Stentor integraal publiceerde, zegt ze dat ze per direct opstapt als duo-raadslid. ,,Het is te voorzien dat ik binnenkort niet meer met geloofwaardigheid kan functioneren als raadslid.”

Pechtold noemt het jammer dat ze opstapt en voegde eraan toe dat hij zich niet herkent ,,in de geschetste beelden”.

In de brief schrijft Lok juridische stappen van Pechtold te vrezen. ,,Overigens hecht ik eraan te zeggen dat ik niet wezenloos zal laten gebeuren wat er allemaal dreigt; ik zal mij verweren tegen wil en dank want daar hebben mijn kinderen en mijn andere naasten, en ikzelf ook, recht op!.”

Inmiddels is de affaire op Twitter veelbesproken, met al enkele duizenden tweets.