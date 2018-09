Staat zorgde voor misvatting over downloaden

Uitlatingen die de staatssecretaris van Justitie in 2011 en 2012 heeft gedaan over het downloaden van bestanden van een illegale bron, zijn onrechtmatig. Filmproducenten verweten de bewindsman, destijds Fred Teeven, dat hij had gezegd dat downloaden van films, muziek en games uit illegale bron was toegestaan. Maar dat was in strijd met het Europees recht. De rechtbank in Den Haag geeft de filmproducenten woensdag gelijk en stelt dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de uitingen.

De filmmakers spanden de zaak aan, omdat ze zeggen dat ze inkomsten hebben misgelopen door de misvatting over het downloaden. Veel mensen dachten dat het was toegestaan om bestanden te kopiƫren uit illegale bron.

De rechtbank vindt dat de uitingen van de staatssecretaris onrechtmatig zijn tegenover de filmproducenten, omdat hij die meerdere keren heeft gedaan. Hij deed dat in de media en in het publieke domein.