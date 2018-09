Suriname: Blok moet toegeven dat hij fout zat

Suriname vindt nog steeds dat minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zijn omstreden uitspraken over Suriname en de multiculturele samenleving moet terugnemen. ,,Hij heeft nog steeds niet aangegeven dat zijn opmerkingen niet juist zijn.” Dat zei waarnemend zaakgelastigde van Suriname Ebu Jones in Nederland voor NPO Radio 1. Hij reageerde na het Kamerdebat waar Blok een motie van wantrouwen overleefde.

Blok noemde Suriname begin juli tijdens een besloten bijeenkomst met medewerkers van internationale organisaties een mislukte staat. ,,Minister Blok kent de Surinaamse realiteit kennelijk niet. Anders had hij deze uitspraak niet gedaan”, meent Jones. ,,We wonen in Suriname als multiculturele samenleving vreedzaam met en naast elkaar. De overheidsorganisaties werken naar behoren. De minister heeft eigenlijk geen idee hoe het er daar aan toe gaat.”