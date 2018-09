65-plussers maken helft van alle zorgkosten

De helft van al het geld voor de zorg in Nederland wordt opgemaakt door vijfenzestigplussers. Vorig jaar werd er 28 miljard uitgegeven aan de zorg voor ouderen, ofwel 8650 euro per persoon, maakte informatiecentrum Vektis bekend.

De langdurige ouderenzorg was in 2017, met 11 miljard euro, de grootste kostenpost. Op de tweede plek staat de ziekenhuiszorg (8,4 miljard euro), gevolgd door de wijkverpleging, met 2,8 miljard euro. Volgens de onderzoekers gebruiken de meeste ouderen vijf of meer medicijnen.

Vektis stelt ook vast dat 85-plussers gemiddeld 9 uur per week wijkverpleging krijgen. Bij de 65-74-jarigen is dit gemiddeld 7 uur per week. Ruim een vijfde van de ouderen tussen de 75 en 84 jaar heeft diabetes. Daarnaast heeft 14 procent de longziekte COPD/astma.