Bisschop vraagt om trouw na misbruikberichten

Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch roept gelovigen in zijn bisdom op om de kerk trouw te blijven ondanks een nieuwe stroom berichten over seksueel misbruik van minderjarigen en doofpotbeschuldigingen. De bisschop heeft daarom een brief gestuurd aan alle parochies in het bisdom. De brief zal komend weekeinde worden voorgelezen tijdens vieringen.

,,In deze dagen van crisis wordt onze verbondenheid met de kerk op de proef gesteld. Mag ik u vragen om juist nu het lastig is, trouw te blijven?”, schrijft De Korte.

De bisschop schrijft verder dat hij door meerdere slachtoffers van seksueel misbruik is benaderd die last ervaren omdat hun verleden wordt opgerakeld door het nieuws uit het buitenland.

Amerikaanse opsporingsautoriteiten onthulden vorige maand dat in Pennsylvania duizenden misbruikslachtoffers zijn gemaakt door meer dan driehonderd priesters. Paus Fransiscus staat zelf onder druk omdat hij volgens aartsbisschop Carlo Maria Vigano al jarenlang op de hoogte was van misbruik door de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick.