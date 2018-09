Demonstratie tegen uitzetting Lili en Howick

Enkele honderden mensen hebben in Den Haag tegen de uitzetting van de Armeense kinderen Lili en Howick gedemonstreerd. Vriendjes en klasgenootjes van de kinderen riepen staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) de uitzetting, die voor uiterlijk zaterdag gepland staat, tegen te houden.

Actiegroep Defence for Children had de demonstratie georganiseerd, vlakbij de Tweede Kamer. Harald, een vriendje van Howick, riep Harbers op tot coulance en zei dat Howick ,,even Nederlands’’ is als hij. Andere sprekers, onder wie cabaretier Vincent Bijlo, droegen dezelfde boodschap uit.

Het AD meldde eerder donderdag dat er nog altijd geen school is gevonden in Armenië waar de kinderen heen kunnen. De kinderen spreken zelf geen Armeens, en Engelse lessen is weer geen optie aan de kant van diverse scholen die zijn benaderd, schrijft de krant.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid kan niet bevestigen dat er geen school is gevonden, maar zegt wel zorgvuldig te werk te gaan. Of het ontbreken van een geschikte school nog kan betekenen dat de uitzetting niet doorgaat, wil het ministerie niet zeggen.