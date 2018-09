Eerste eiland Marker Wadden opengesteld

De haven is gereed, wandelpaden zijn aangelegd en de uitkijktoren kan worden beklommen. Het hoofdeiland van de Marker Wadden is daarmee klaar voor toegang. Het kunstmatig aangelegde eiland van zand, klei en slib uit het Markermeer beleeft zaterdag zijn officiële opening.

De Marker Wadden zijn een initiatief van Natuurmonumenten, om het natuurherstel van het Markermeer te bevorderen. Vooralsnog ziet het er goed uit, zegt een woordvoerster. ,,Het gaat boven verwachting. We hebben al 127 verschillende plantensoorten geteld, het gebied trekt veel insecten en de aantallen neergestreken vogels zijn enorm. Dat geldt zowel voor trekvogels die het eiland aandoen op hun noord-zuidroute als voor broedvogels. Er blijkt voldoende voedsel te zijn voor de jonkies. Dat komt door het slib waarmee de eilanden worden aangelegd. Daarin zit heel veel leven.”

Het hoofdeiland van 250 hectare is een van de vijf eilanden die worden aangelegd. De andere vier zijn nog in ontwikkeling en zullen naar verwachting eind 2020 klaar zijn. In tegenstelling tot het hoofdeiland blijven zij gesloten voor het publiek.

Vanaf zaterdag kunnen bezoekers het hoofdeiland op eigen gelegenheid bereiken. Er is een haventje, van waaruit wandelpaden zijn aangelegd met vogelkijkhutten en een uitkijktoren van twaalf meter hoog. En er is een recreatiestrand. Op het eiland zijn eenvoudige verblijfplaatsen ingericht.

Zaterdag en zondag zet Natuurmonumenten een veerboot in om geïnteresseerden over te zetten. Daarna moeten bezoekers het eiland met een eigen boot bereiken, zegt de woordvoerster. Al hoopt ze dat het ooit anders zal zijn. ,,Misschien dat op enig moment een ondernemer opstaat die een reguliere veerdienst wil opzetten.”