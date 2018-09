‘Holleeder geen opdrachtgever moord Endstra’

Er is geen enkel bewijs dat Willem Holleeder achter de moord op vastgoedmagnaat Willem Endstra in 2004 zit. Dat stelde zijn raadsman Sander Janssen donderdag in de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp. Daar vroeg de strafpleiter de rechtbank het voorarrest van Holleeder in de zaak-Endstra op te heffen.

In een lange uiteenzetting ging Janssen in op de situatie in de Amsterdamse onderwereld in de jaren voor de moord op Endstra en de rol die de vastgoedman daarin als witwasser van crimineel geld vervulde. Daarbij schetste de strafpleiter gedetailleerd hoe de vastgoedman steeds dieper in de problemen kwam, toen steeds meer criminelen hun ingelegde geld terug wilden.